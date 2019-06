Le conseguenze del caldo: tram fuori uso, vari black out in provincia

Tram inutilizzabili a causa della grande afa di queste ore. Gli impianti di condizionamento del mezzo pubblico sono saltati e, nella giornata di ieri, alcune corse sono state operate con il caldo asfissiante all'interno dei convogli. Pare che a causare il malfunzionamento dell'aria condizionata siano proprio le temperature troppo elevate. Così, ieri sera, Actv ha comunicato che «per garantire il massimo confort di viaggio a passeggeri e conducenti, stante il perdurare dell’eccezionale ondata di calore, a partire dalle 9 (di oggi venerdì 28 giugno, ndr) la linea T1 Favaro-Venezia sarà progressivamente erogata tramite servizio automobilistico sostitutivo fino al miglioramento delle condizioni climatiche».

Black out

Il caldo eccezionale ha comportato anche una serie di altri problemi. In alcune aree di Venezia e della provincia si sono verificati black out a singhiozzo legati probabilmente al sovraccarico della linea elettrica dovuto al massiccio uso dei condizionatori: tra Castello e Giudecca tante persone sono rimaste senza luce nel pomeriggio di ieri e disagi simili sono stati segnalati a Noale, Jesolo, Spinea, Chioggia. Sempre a Castello e Giudecca sono saltati i coperchi di alcuni pozzetti per strada: anche in questo caso l'ipotesi è quella di una sovrapressione delle linee interrate.

Malori

Ieri, tra Mestre e Venezia, sono state una decina le persone che si sono rivolte al pronto soccorso per malori dovuti all'afa. I più colpiti, naturalmente, sono gli anziani. Nel territorio comunale resta attivo il "piano di risposta agli effetti sulla salute delle ondate di calore" attuato dal Comune, settori protezione civile e servizi alla persona e alle famiglie, in collaborazione con l'Ulss 3. Per maggiori informazioni www.comune.venezia.it/it/protezionecivile