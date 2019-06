Blackout a Venezia: tre isole al buio. Tecnici al lavoro tutta la notte

Due guasti alla linea elettrica venerdì sera hanno causato un blackout a Burano, a Torcello e a Mazzorbo. I vigili del fuoco, insieme ai tecnici dell'Enel, hanno lavorato tutta la notte per individuare con precisione il malfunzionamento e adottare le soluzioni di emergenza per ripristinare l'energia elettrica.

Arrivati i generatori

Sul posto è arrivato anche il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che ha assistito alle operazioni alle quali ha partecipato anche la protezione civile. I guasti sono stati individuati entrambi sott'acqua. In mattinata sono arrivati i primi due grandi generatori, che sono entrati in funzione intorno alle nove. Lo ha confermato Brugnaro in un tweet: «Consegnati nella notte quattro gruppi di elettrogeni piccoli per eventuali esigenze della popolazione. Altri sono in arrivo». I due grandi generatori alimentano sei cabine su dieci.

I lavori

Dal Comune informano che la sede Protezione Civile di Burano è aperta e operativa per i cittadini sia per avere informazioni che per generi di conforto. I tecnici di Enel intanto stanno proseguendo con i lavori per la riparazione dei guasti.