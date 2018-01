Blitz tra Bissuola e la stazione: 80 persone controllate, un'espulsione, droga sequestrata

Nella giornata di martedì si è svolto un servizio straordinario di contrasto all'immigrazione clandestina e alla criminalità, così come disposto dal questore di Venezia. Impegnati nell'operazione, che si è svolta in varie zone di Mestre,i poliziotti di diversi settori: gli operatori diretti dal dirigente del commissariato di Mestre, Eugenio Vomiero, si sono mossi assieme ai colleghi del reparto prevenzione crimine e reparto mobile di Padova, oltre alle locali unità cinofile e agli agenti della polizia scientifica.

Marijuana sequestrata

I poliziotti hanno controllato 81 persone, di cui 47 stranieri regolari e un cittadino irregolare per il quale è stata predisposta l'esplusione dal territorio nazionale. Durante l'azione di vigilanza tra via Sernaglia, via Cappuccina e parco Bissuola sono stati sequestrati 103 grammi di marijuana. Un ghanese, trovato con 7,75 grammi della stessa sostanza, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.