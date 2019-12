Blitz a Ca' Foscari: «Per voi brand, per noi assassini. Fuori Benetton dall'università»

Il collettivo universitario Li.S.C. ha bloccato il Career Day organizzato questa mattina da Ca' Foscari alla Scuola Grande di San Giovanni Evengelista. Presa di mira, in particolare, la scelta dell'ateneo di invitare tra le aziende il gruppo Benetton che, secondo gli attivisti, «ha accumulato un patrimonio di 3,4 miliardi grazie allo sfruttamento dei territori, dell'ambiente e dei lavoratori». Gli studenti non sono nuovi a blitz di questo tipo: lo scorso anno fu preso di mira lo stand di Booking, nel 2017 quello di Costa Crociere.

Dopo quasi due ore di chiusura del banchetto di Benetton, il collettivo Lisc ha richiesto ai vertici dell’ateneo di raggiungere la sala dove si stava svolgendo il Carrer Day, per spiegare la scelta di dare spazio a Benetton. Stando a quanto raccontato dal collettivo, il rettore avrebbe scelto di non prendere una posizione pubblicamente. Giunti fino alla sede dell'ateneo, il rettore avrebbe scelto di non assumersi alcuna responsabilità, rivendicando il fatto di non applicare alcun filtro etico rispetto alle aziende che prendono parte al career day.

Li.S.C. contro Benetton

Sulla presentazione del Career Day si legge che «Benetton Group è […] un gruppo responsabile che progetta il futuro e vive nel suo tempo, attento all’ambiente, alla dignità delle persone e alle trasformazioni della società». Ma non sono dello stesso avviso i membri del collettivo, che spiegano in nota come Benetton «dal 1991 abbia un contenzioso aperto con i popoli Mapuche che ha causato la rimozione violenta di interi villaggi, la militarizzazione delle aree di proprietà della holding, nonché la morte e sparizione di diversi attivisti tra cui Santiago Maldonado. Per il pascolo delle proprie pecore da lana, Benetton ha espropriato 900mila ettari al confine tra Cile e Argentina: terre che appartenevano alle popolazioni indigene, cacciate per sempre dalle loro case e dai loro villaggi». Il gruppo Benetton, proseguono gli attivisti, «è stato denunciato in Turchia per sfruttamento minorile. In Bangladesh, 1129 operai hanno perso la vita nel crollo di un laboratorio tessile che riforniva anche Benetton. Da ultimo, in Italia, Benetton è responsabile della mancata manutenzione del Ponte Morandi a Genova, durante il cui crollo sono morte 43 persone».

«Università sia spazio di sapere critico»

«In che modo questi episodi sono conciliabili con la descrizione che di sé da il gruppo Benetton nella brochure di questo Career Day? - continua il collettivo in nota - In che modo un’azienda tanto controversa può essere promossa all’interno di un evento come questo?». Poi una domanda diretta a Ca' Foscari: «Davvero si crede - scrivono - che in nome del benessere economico sia giustificabile l’uccisione di chi lotta per il proprio territorio e per l’autonomia del proprio popolo, come nel caso dei Mapuche? Rivendichiamo ancora una volta, come già abbiamo fatto in passato, l’università come spazio di costruzione di un sapere critico e socialità: il nostro ateneo non è una vetrina per aziende schiaviste ed inquinatrici».