Blitz della polizia locale all'ex Cral Montedison. Brugnaro: "Buttiamo giù tutto e ricostruiamo"

Sono intervenuti in forze, anche con le unità cinofile. Blitz martedì all'ex Cral Montedison in via Fratelli Bandiera a Marghera, a due passi dal centro sociale Rivolta. Un luogo un tempo pieno di vita e ora, da anni, lasciato in completo abbandono. Per questo motivo è diventato facile punto di riferimento per senzatetto e spacciatori, che lo sfruttano come base logistica per i loro giri illegali. L'intervento del Servizio di Sicurezza urbana della polizia locale, però, si è contraddistinto anche per un "agente" in più, il sindaco Luigi Brugnaro.

"Un progetto per ricostruire tutto"

Il titolare di Ca' Farsetti si è introdotto dalla finestra e si è guardato intorno: "Non ci abitueremo mai a questo degrado - ha commentato - entreremo ovunque. Qui vicino prendevo l'autobus per andare alla colonia estiva della Montedison". Parla a 2 metri dal canestro un tempo simbolo dei fine turno degli operai, ora solo un oggetto sbiadito dal tempo: "Discuteremo con la proprietà - ha continuato il primo cittadino - butteremo giù tutto e ricostruiremo. Dobbiamo bonificare posto per posto". Al suo fianco il responsabile del Servizio Sicurezza urbana della polizia locale, Gianni Franzoi, cui spetta il compito di tirare le fila del blitz: "Abbiamo sorpreso due spacciatori magrebini - ha sottolineato - e sequestrato un po' di eroina in sasso e qualche dose di cocaina. Qualche anno fa è saltata fuori anche una pistola".