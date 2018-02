Incendio a Oriago: grosso boato preoccupa Mira, poi scattano le fiamme in un cantiere

Il botto si è sentito anche a grande distanza, tanto che sono stati in molti tra i miresi a chiedersi cosa stesse accadendo verso le 22 di mercoledì. Subito dopo in zona Oriago si sono levate anche delle fiamme e tutt'attorno si è sentito distintamente un forte puzzo di bruciato. Fin da subito, in ogni caso, la situazione si è mantenuta sotto controllo grazie all'intervento dei vigili del fuoco, la cui centrale operativa è stata raggiunta da più di una telefonata.

Intervento a Oriago

Cosa abbia causato il pauroso boato è ancora in via di ricostruzione, fatto sta che una squadra di operatori del 115 del distaccamento di Mira ha raggiunto un cantiere edile di via delle Gardenie, a Oriago, e ha chiesto anche l'apporto dell'autobotte del Comando di Mestre. Lì si era infatti sviluppato un incendio di pochi metri quadri d'ampiezza, soprattutto di materiale ligneo. E' possibile, infatti, che nell'area di lavoro possano essere stati lasciati anche diversi scarti. In ogni caso il rogo è stato subito aggredito dai pompieri, che hanno riportato la situazione per quanto possibile alla normalità. Al vaglio se ci sia stato un effettivo nesso tra la deflagrazione e il successivo incendio.