Aggiornamento contagi bollettino Covid, salgono i positivi

I nuovi contagiati dal virus Covid mercoledì nel Veneziano, secondo il bollettino di Azienda Zero, superano quelli di tutte le province del Veneto: Padova è a quota 11, Venezia registra 13 positivi in più. In tutta la Regione ammontano a 30 i casi Covid da martedì a mercoledì 22 luglio. I contagi totali in provincia di Venezia sono 83. Oltre 2100 le persone in isolamento in tutto il Veneto, con una crescita praticamente costante dal 22 giugno a oggi. I casi totali attuali in Veneto sono 643.

Il maggior numero delle persone positive al coronavirus, in base ai dati diffusi martedì da Ulss 3 e Ulss 4, si concentra nel Veneto orientale. Per la maggior parte si tratta di casi importati e concentrati in focolai che si sviluppano in genere per nazionalità di appartenenza. Come precisato da entrambe le aziende sanitarie, la situzione continua a rimanere sotto controllo e prosegue l'attività di monitoraggio anche attraverso l'isolamento preventivo e i tamponi cui si cerca di sottoporre persone che arrivano dall'estero. I ricoveri nel Veneziano sono sempre 3, tutti all'ospedale di Dolo e nessuno in terapia intensiva.