In crescita i casi di coronavirus in Veneto e provincia

Due persone positive in più rispetto a ieri sera, 62 a fronte di 60, e 274 persone costrette all'isolamento domiciliare. Stabile a 3 il numero delle persone ricoverate in ospedale, tutte a Dolo e in area non critica. Sono i questi i numeri riportati nell'ultimo bollettino sui contagi da coronavirus emesso alle 8 di questa mattina da Azienda Zero.

Il bollettino regionale

Cresce in generale il numero di infetti in Veneto, 502 in tutto (21 in più rispetto al bollettino di ieri sera ), per un totale di 19.525 da inizio dell'emergenza sanitaria. Le persone attualmente in isolamento fiduciario in casa sono 1617, mentre negli ospedali si contano 35 ricoverati positivi (2 in terapia intensiva) e 104 negativizzati (7).

Il focolaio alla croce rossa di Jesolo