Coronavirus, bollettino della sera: lento incremento dei positivi

Non ci sono nuove persone risultate positive al tampone in provincia di Venezia nelle ultime ore. Secondo l'ultimo bollettino di Azienda Zero (relativo alle 17 di oggi) non cambia la situazione dei contagi a livello locale, per quanto sul piano regionale si registri un +12. Sono quindi attualmente 618 le persone infette in Regione, per un totale da inizio epidemia di 19.661.

Il punto sui ricoveri

Rimangono 3 i pazienti ricoverati all'ospedale di Dolo, mentre il computo totale nei presidi regionali parla di 39 ricoverati attualmente positivi, di cui 2 in terapia intensiva. Sono invece 88 i negativizzati (5), per un totale complessivo di 127 ricoverati (7 in terapia intensiva).