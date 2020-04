Bollettino di venerdì 24 aprile. Altri decessi nel Veneziano

I dati di Azienda Zero in Veneto indicano, venerdì 24 aprile, 348 nuovi positivi rispetto al giorno precedente, 176 solo nel Veronese, mentre in provincia di Venezia ne vengono rilevati 32. Il totale attuale dei campioni positivi al Covid-19 è di 9679, da qualche giorno il numero dei contagi è sceso sotto quota 10 mila in regione e ci sono 6306 negativizzati. Il dato cumulativo dei contagio in Veneto fino a oggi è pari a 17229.

Balzano all'occhio i 5 decessi registrati nel bollettino odierno, nel Veneziano, ma come precisa Azienda Zero è possibile si tratti di persone venute a mancare anche nei due giorni precedenti. Sono tre deceduti a Dolo e uno a Mirano. Un altro è tracciato a Jesolo. Ci sono 130 persone ricoverate in Terapia Intensiva in tutto il Veneto; 19 in provincia di Venezia. Un calo risulta fra i pazienti ricoverati in tutti gli ospedali regionali nelle aree non critiche.

A livello nazionale la curva dei contagi ha iniziato a far registrare la sua discesa dopo il picco. A livello regionale ci sono ancora centinaia di contagiati da coronavirus, anche perché sono aumentati i tamponi. Nel bollettino di oggi, sul piano regionale, risultano 18 deceduti più di giovedì. I pazienti dimessi in Veneto dal 21 febbraio a oggi sono 2372.