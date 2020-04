Bollettino dei dati coronavirus aggiornati a domenica 26 aprile

Sono 9138 i casi attualmente positivi in Veneto in base al bollettino aggiornato di domenica 26 aprile, redatto da Azienda Zero della Regione, 80 più di ieri. Ma ci sono anche 7018 negativizzati e sono scesi a 8319 gli isolamenti domiciliari. Più 18 i decessi, 966 quelli avvenuti negli ospedali della provincia veneziana in totale fino a sabato sera. Ci sono nel nostro territorio due deceduti in più di sabato 24 aprile: uno registrato a Venezia e l'altro a Dolo. Un deceduto viene seganalato anche alla casa di cura Rizzola di San Donà di Piave.

All'ospedale di Mestre risultano due ricoveri in più in area non critica, mentre due sono quelli in Terapia intensiva senza variazioni rispetto a sabato 25 aprile. Al Civile di Venezia ci sono 3 ricoveri Covid più di ieri, mentre sono 6 i nuovi ricoveri a Dolo, non critici e uno a Jesolo. Praticamente invariati i numeri delle Terapie intensive nei reparti della provincia, mentre a livello regionale i pazienti gravi scendono di 5 unità. I decessi totali regionali tracciati dall'azienda sanitaria del Veneto sono, dal 21 febbraio a oggi, 2453.