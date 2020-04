Bollettino Azienda Zero di domenica sera, regione e provincia. Registrati tre decessi

Ore 17 di domenica 5 aprile. Azienda Zero ha diramato i dati regionali e provinciali sui contagiati, i ricoverati, i decessi da coronavirus, oltre ai pazienti dimessi dagli ospedali regionali e delle varie province. In totale sono 181 i casi in più di positività in Regione, rispetto all'ultimo dato di stamattina. A Venezia sono 27 in più, altri 54 a Padova, 39 a Vicenza.

Attualmente i positivi in Veneto sono 9790, 1454 a stasera i contagiati in provincia di Venezia, 73 in più quelle registrate in tutta la domenica. Tre persone di circa ottanta anni sono morte oggi nel Veneziano. Una al civile di Venezia, una a Dolo e una all'Angelo di Mestre. Ci sono, rispetto a stamattina, due persone in più ricoverate in Terapia intensiva al Covid hospital di Jesolo, mentre è a quota 55 il numero complessivo dei ricoverati nelle Terapie intensive di Mestre, Venezia, Mirano Dolo e Jesolo. In Veneto sono ricoverate per Covid 1585 persone in area non critica, 327 nelle Intensive, 1186 sono i dimessi dal 21 febbraio ad oggi e 599 le persone decedute, per un totale di 654 tra quelle che hanno perso la vita all'ospedale e quelle morte altrove.

