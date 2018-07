Primo weekend di vero esodo estivo, sarà un sabato da "bollino nero" in A4 e A57

Giornate da bollino nero per traffico critico quelle tra venerdì e sabato in autostrada: gli spostamenti saranno massicci specie verso le località balneari, ed inevitabilmente a risentirne sarà la circolazione nelle principali arterie che attraversano il Veneziano, in entrambi i sensi di marcia. Potranno verificarsi incolonnamenti in A4 e A57 in corrispondenza della barriera autostradale di Venezia-Mestre. Domenica la giornata sarà da bollino giallo, con traffico intenso in entrambe le direzioni, mentre lunedì gli ultimi rientri del fine settimana, uniti alla ripresa del traffico feriale, provocheranno ancora qualche possibile rallentamento o coda.

Sabato "nero"

Il traffico sarà molto intenso con possibili rallentamenti o code in uscita alla barriera di Trieste Lisert, così come in direzione Venezia, con i transiti che saranno elevati nell'arco di tutta la giornata. In A57, in direzione Trieste, i flussi saranno elevati sia al mattino che al pomeriggio, con un incremento nelle ore serali. In direzione Venezia, invece, il traffico sarà più fluido, ma pur sempre sostenuto. Sabato il traffico sarà critico in A4, con possibili code in prossimità dei caselli che portano alle località balneari. In direzione Venezia, invece, traffico intenso con possibili congestioni e code a tratti agli svincoli in direzione delle località di mare.

Domenica da bollino rosso

Lungo la A57 rallentamenti e incolonnamenti in entrambe le direzioni. Bollino rosso, invece, nella giornata di domenica: la A4 sarà caratterizzata da traffico intenso in entrambe le direzioni di marcia, con possibili code in uscita alla barriera di Trieste Lisert e ai caselli che portano alle spiagge. In A57 il traffico sarà sostenuto.

Più 50% di traffico sul Passante

Secondo le previsioni, il traffico che nel fine settimana si riverserà sulla direttrice Milano-Trieste della A4 per effetto dell’esodo vacanziero, sarà superiore di circa il 35% rispetto a quello di un fine settimana medio annuale, con massima concentrazione nella giornata di sabato. In particolare, nella sola giornata di sabato, sul Passante di Mestre, si prevede un traffico superiore di oltre il 50% rispetto a quello che mediamente si registra in un sabato normale.