Bomba day, piano evacuazione e traffico: orari e informazioni utili

Si è tenuto oggi in prefettura il quinto tavolo di coordinamento con all’ordine del giorno il dispositivo di sicurezza in vista del “Bomba Day” di domenica 2 febbraio, dopo il ritrovamento di un ordigno d’aereo della seconda guerra mondiale di 500 libbre in via Ferraris a Marghera. Tutte le informazioni per la popolazione:

Evacuazione

Per consentire lo svolgimento delle operazioni sarà necessario evacuare la popolazione residente compresa nel raggio di 1.816 metri dal luogo di ritrovamento dell’ordigno, circa 3.500 persone. Qui l'elenco indirizzi e civici interessati di Marghera e qui quelli di Mestre). Le operazioni di sgombero cominceranno dalle sei del mattino. Dalle 6 alle ore 7 è stato disposto un servizio navetta gratuito da parte di Actv per raggiungere il Palasport Taliercio, individuato come punto di raccolta e area per l’ospitalità. Bus navetta, con partenza ogni 5 minuti, transiteranno da Viale San Marco, lungo le fermate Sansovino, Molmenti, Boerio, Forte Marghera fino al Taliercio. Per tutto il periodo di evacuazione sarà attivo uno specifico servizio anti sciacallaggio da parte delle forze dell’ordine. Dalla giornata di oggi i volontari della Protezione civile hanno iniziato un'attività di informazione porta a portabper avvisare correttamente cittadini, attività produttive, ricettive e imprese.

Divieto di circolazione

Dalle ore 7 sarà vietata la circolazione dei mezzi privati e dei pedoni all’interno dell’area di sicurezza. Il ponte della Libertà sarà interdetto. Dalle ore 7.30 sarà vietata la circolazione anche dei mezzi pubblici su gomma e rotaia. Le linee bus Actv/Avm effettueranno modifiche di orario e interruzioni: ORARI SERVIZIO URBANO QUI - ORARI SERVIZIO EXTRAURBANO QUI. Le linee di navigazione Actv subiranno modifiche di orario e interruzioni (QUI I DETTAGLI). Resterà attivo il servizio People Mover da/per Tronchetto

Viabilità ferroviaria

L’ultimo treno in partenza da Venezia Santa Lucia. per Mestre è previsto alle ore 7.10. L’ultimo treno previsto in partenza da Mestre per Venezia è previsto alle ore 7.10. I treni previsti in partenza da Venezia durante le fasi di disinnesco partiranno dalla stazione di Mestre (QUI I DETTAGLI)

Traffico aereo

Interruzione dei voli in arrivo e partenza dall’Aeroporto Marco Polo di Tessera dalle 8.30 alle 12.30.

Numeri utili

Tutte le fasi dello stato di emergenza verranno comunicate in diretta dalla Centrale operativa territoriale sul sito internet del Comune di Venezia e sui canali social Twitter, Facebook, Instagram, Telegram. Per informazioni della cittadinanza Call Center al numero 041041