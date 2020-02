L'ordigno trovato a Marghera: «Poteva esplodere con l'urto accidentale delle spolette»

La bomba viene trattata in modo da togliere le spolette svitandole, mediante supporto elettronico, e lasciare l'involucro depotenziato. Il materiale verrà poi disinnescato. Questa fase è stata completata intorno alle 9.30-10 di domenica. I militari hanno operato all'interno di un lince, il mezzo blindato classico dei teatri di guerra all'estero e in Italia, dove migliaia di ordigni, anche di maggiore pericolosità, vengono rinvenuti e trattati da questo reggimento dell'esercito italiano. Una bomba che in questo caso poteva esplodere anche mentre gli operai della rete fognaria erano al lavoro alcuni giorni fa, quando il materiale, risalente alla seconda Guerra Mondiale, è stato ritrovato.

Nel frattempo solo poche persone hanno raggiunto il centro di raccolta predisposto al Taliercio di Mestre, meno di un centinaio. La maggior parte è rimsta in altre case o immobili al di fuori del raggio dell'ordinanza di evacuazione.