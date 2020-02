Bomba day, ecco come avviene il disinnesco

È oggi il giorno del disinnesco dell'ordigno bellico trovato qualche settimana fa a Marghera, all'interno del sito industriale, nella zona in cui hanno sede il Vega e la Pilkington, tra gli altri. L'evacuazione della popolazione è iniziata all'alba e ha riguardato quasi 3500 persone presenti in un raggio di circa 2 chilometri. Si tratta di un ordigno di quasi 230 chili, risalente alle seconda guerra mondiale, che è stato individuato durante dei lavori al sistema fognario. Il disinnesco è di competenza dei militari dell'ottavo reggimento Guastatori Paracadutisti Folgore di Legnago (Verona). A capo dell'operazione c'è il colonnello Gianluca Dello Monaco, mentre il team leader della squadra che andrà materialmente a despolettare la bomba è il caporal maggiore capo scelto Giuseppe Spataro. Alle 12.20, al termine delle operazioni di rimozione, è stata riaperta la viabilità nell’area: persone, mezzi pubblici e privati possono riprendere a circolare. I residenti possono tornare nelle proprie abitazioni. Con la riapertura del ponte della Libertà sta riprendendo progressivamente anche il servizio dell'Actv.

È Spataro, all'inizio delle operazioni, a descrivere le attività dell'esercito italiano: «Scenderò insieme a un altro collega e applicherò delle chiavi a razzo che andranno a tirare via le spolette della bomba - spiega Spataro - Ci vorranno circa tre ore per ragioni di sicurezza. Applichiamo le morse poi ci allontaneremo a circa duecento metri all'interno di un veicolo blindato, in una area sicura da una eventuale detonazione. Abbiamo fatto preventivamente dei lavori per tutelarci dalla ricaduta da una eventuale esplosione, che bisogna sempre mettere in preventivo».

Fino al termine delle operazioni di disinnesco sarà vietata la circolazione dei veicoli privati e dei pedoni da e per Venezia. Posto un blocco della polizia locale che impedisce di proseguire oltre il cavalcavia di Mestre, verso Marghera. Vietata l’uscita dei veicoli dalle autorimesse pubbliche e private presenti a piazzale Roma, Marittima e Tronchetto. In deroga all’ordine di sgombero è consentito al personale incaricato di sovraintendere alle lavorazioni industriali a ciclo continuo. Interrotta la circolazione ferroviaria nel tratto tra la stazione di Venezia Santa Lucia e quella di Mestre. Dalle 8.30 alle 12.30 vige, infine, il divieto di sorvolo. Le operazioni di trasporto dell'ordigno dureranno 4-5 ore. Nel complesso sono impiegate numerose forze dell'ordine e volontari. Tra polizia e guardia di finanza sono 60 uomini con 25 pattuglie (20 polizia e 5 GdF) e tre natanti; sono 188 i volontari della protezione civile e 136 gli agenti della polizia locale. Inoltre cinquanta uomini dei carabinieri con 15 pattuglie e alcuni natanti, motovedette della guardia costiera, 15 volontari della Croce verde, 14 ambulanze del Suem 118, artificieri e Marina militare.