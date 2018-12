Un 54enne di Stra bloccato dalla polizia stradale mentre viaggiava lungo il tratto veronese della A4. Indagini in corso per cercare di capire da dove venissero le bombe, a chi fossero destinate e soprattutto a quale scopo. In seguito al sequesto, gli ordigni sono stati fatti brillare in una cava dagli artificieri della polizia. In queste ore è prevista la convalida dell'arresto.