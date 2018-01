Cabina di regia bonifiche a Marghera: "Più di 80 milioni di euro da parte del ministero"

"Siamo tutti interessati a restituire su queste aree un futuro di lavoro e di vita alle persone. Cabina di regia significa che riusciremo a fare sintesi insieme con tutte le istituzioni, quindi ministero, Regione e Città metropolitana per dare quello che abbiamo promesso ai cittadini", ha detto il sindaco, Luigi Brugnaro, intervenendo al Vega, accanto al ministro Galletti, prima della sigla del patto per il trasferimento dei fondi al territorio e all'area industriale veneziana.

"Ripristinare suolo già consumato, per rimettere nuove attività, vuole dire consumare meno suolo. Con le bonifiche restituiamo terreno che è dal punto di vista ambientale è in buone condizioni, quindi parliamo di sviluppo sostenibile, che è quello che a me piace", ha spiegato Galletti.

Il sindaco di Venezia è intervenuto anche sul faro Ramses II, acceso per illuminare l'area in occasione del centenario di Porto Marghera. "A chi lo contesta dico che è in regola e per noi vuol dire ricordare le morti sul lavoro e il sacrificio dei tanti lavoratori che hanno dato il loro contributo qui".