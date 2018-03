Borseggio a Venezia proprio davanti alla guardia giurata, ladro bloccato e arrestato

Osservato in flagrante a rubare: è successo a Venezia verso le 13 di giovedì, quando una guardia giurata (dipendente del supermercato Coop, ma in quel momento fuori servizio) ha notato un uomo nell'atto di avvicinarsi a una turista e sottrarle il portafoglio dalla borsetta. Il tutto mentre la vittima del furto era seduta sui gradini davanti alla chiesa della Maddalena, a Cannaregio. Dopodiché il ladro, sicuro di averla fatta franca, ha cercato di allontanarsi in direzione della stazione.

Arresto e notte all'ospedale

La guardia giurata è intervenuta prontamente: ha avvisato telefonicamente la polizia locale e nel frattempo è piombato sull'autore del furto, riuscendo a bloccarlo e a trattenerlo fino all'arrivo degli agenti. Il borseggiatore, un cittadino tunisino di 30 anni, vantava un cospicuo numero di precedenti per furti e spaccio. È stato arrestato e trasferito per la notte nella cella di sicurezza, ma vi è rimasto per poco: quasi subito ha iniziato a lamentare dolori e chiesto di essere portato in ospedale, dove è stato piantonato dagli agenti. Le verifiche mediche, comunque, non hanno rilevato alcunché. La mattina successiva il trentenne, clandestino e già destinatario di ordine espulsione, è stato condotto innanzi al giudice: gli è stata irrogata la pena a 1 anno di reclusione e 2mila euro di multa, senza sospensione condizionale della pena e remissione in libertà.

Borseggiatrice denunciata

Sempre nella mattinata di giovedì, il personale della sezione di polizia locale di Cannaregio ha fermato per un controllo due giovani donne rom sprovviste di documenti. Sono state trasferite negli uffici e riconosciute come borseggiatrici seriali, più volte denunciate: a carico di una delle due, ventunenne di nazionalità bosniaca, è risultata l'emissione di un foglio di via obbigatorio per 3 anni dalla provincia di Venezia. A quel punto le è toccata una nuova denuncia.