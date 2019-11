Cercano di derubare una turista mentre sale in autobus: tre borseggiatori arrestati

Stavano cercando di derubare una turista sulla banchina dell'autobus, ma gli agenti li hanno visti e li hanno bloccati. Domenica tre borseggiatori di nazionalità romena, un 44enne, un 48enne e una 27enne, sono stati arrestato dalla polizia locale a piazzale Roma, alla fermata del bus della linea 5 diretto all'aeroporto.

Mentre la vittima cercava, con l'aiuto del marito, di far salire il passeggino sull'autobus, è stata spinta dai lati dai due borseggiatori più giovani, mentre il terzo infilava la mano nella sua borsa a tracolla. A questo punto sono intervenuti gli operatori in borghese della polizia locale che si erano appostati, senza farsi notare, alle spalle dei ladri.

Dopo avere trascorso la notte nella camera di sicurezza della polizia municipaòe i tre, tutti con precedenti di polizia specifici, sono stati portati lunedì mattina davanti al giudice che ha convalidato l'arresto e fissato il processo per il 16 dicembre. Nel frattempo tutti e tre i ladri resteranno in custodia cautelare in carcere.