Raffica di borseggi al ponte della Paglia, tre ladri in manette

Da giorni, ormai, nei pressi del ponte della Paglia continuavano ad aggirarsi borseggiatori. PEr questo la polizia locale ha intensificato i controlli, arrivando a fermare tre ladri, tutti di nazionalità romena: due donne, B.G. di 25 e G.V. di 42 anni ed un uomo, G.A. di 24 anni. I tre sono stati arrestati sabato nel primo pomeriggio.

Due borseggi in pochi minuti

Gli agenti del nucleo operativo li hanno intercettati il terzetto intorno alle 15, mentre osservavano attentamente borse e zaini dei turisti occupati a scattare fotografie. Ad un certo punto i tre romeni si sono accodati ad una donna coreana di 53 anni, riuscendo a estrarle dalla giacca un costoso cellulare. Dopo pochi istanti il terzetto è entrato nuovamente in azione a danno di una turista francese di 66 anni, che faceva parte di un gruppo organizzato. Gli agenti in borghese sono intervenuti proprio mentre una delle due donne infilava la mano dentro la borsa della vittima per sottrarle il portafoglio.

Le condanne

Gli agenti, durante la perquisizione, hanno sequestrato 1.685 euro. Dopo aver trascorso due giorni nella camera di sicurezza della polizia locale i tre sono stati accompagnati lunedì mattina davanti al giudice: l'uomo e la donna più anziana, entrambi con precedenti, hanno patteggiato la pena di un anno e sei mesi e 300 euro di multa; per l'uomo anche il divieto di dimora nel Veneto e per la donna l'obbligo di firma a Roma. La romena più giovane, incensurata, è stata condannata a otto mesi.