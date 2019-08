Borseggiatori scoperti, scatta la colluttazione con gli agenti: bloccati

Borseggiatori sorpresi a rubare il portafoglio di un turista francese di 81 anni, in vacanza a Venezia. È successo oggi, domenica 4 agosto, verso le 15, sul ponte di Rialto. Gli agenti della polizia locale hanno dovuto ingaggiare un corpo a corpo con i malviventi, prima di bloccarli e arrestarli entrambi per rapina impropria aggravata.

La fuga

Hanno cercato in ogni modo di guadagnarsi la fuga i due, ma il dispositivo di sicurezza organizzato dalla polizia locale si è rivelato più efficace. È scattata una colluttazione fra il vicecommissario e i due borseggiatori, in cui l'agente ha rischiato varie volte di essere colpito a gomitate. Uno dei due borseggiatori è riuscito a divincolarsi e, durante il tentativo di fuga, è scivolato sui gradini del ponte per poi rialzarsi e far perdere temporaneamente le sue tracce. Il complice invece è stato atterrato dal vicecommissario grazie anche all'aiuto di un agente, venendo poi immobilizzato a terra.

Sull'autobus

Stessa sorte per il fuggitivo: è stato intercettato da una seconda pattuglia del nucleo operativo ma gli agenti, per evitare problemi di ordine pubblico visto il comportamento aggressivo del sospetto, hanno deciso di pedinarlo a distanza. Il borseggiatore è stato seguito fino a piazzale Roma dove, dopo essere salito a bordo dell'autobus della linea 2, è stato bloccato in totale sicurezza. I fermati, al termine degli accertamenti, sono stati arrestati per rapina impropria aggravata e portati in carcere a Santa Maria Maggiore a disposizione del magistrato di turno.