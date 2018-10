Altri tre borseggiatori arrestati. Patteggiano e tornano liberi

Uno rimaneva fuori dall'imbarcadero a fare da «palo», mentre gli altri due attendevano, all'interno l'arrivo del vaporetto. Individuata la vittima, entravano in azione. Altri tre borseggiatori romeni sono stati arrestati lunedì dalla polizia municipale di Venezia che, già sabato pomeriggio, aveva fermato tre ladri al ponte della Paglia.

Il borsello aperto

Questa volta a finire nei guai sono stati tre uomini di 27, 40 e 41 anni che hanno preso di mira una turista messicana di 62 anni che portava con sè uno zaino da viaggio in spalla, una borsetta a tracolla e un grande trolley. La coppia di borseggiatori, mentre il complice all'esterno controllava che non ci fossero forze dell'ordine nei dintorni, ha aperto il borsello della signora.

Le condanne

Il terzetto non si è accorto che, poco distante, c'erano gli agenti ad osservare. I vigili urbani, dopo un breve inseguimento, hanno fermato i tre romeni che martedì mattina hanno patteggiato pene comprese tra i 5 mesi e 10 giorni e gli otto mesi di reclusione; per tutti pena sospesa e remissione in libertà. Per uno dei borseggiatori è scattato anche il divieto di dimora in Veneto.