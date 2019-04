Borseggiatori pedinati dagli agenti: arrestati

Li hanno bloccati quando ancora avevano il portafoglio in mano. Due borseggiatori sabato poco prima delle 16 sono stati fermati dopo essere stati pedinati in Merceria de l'Orologio, a due passi da piazza San Marco, da una squadra di agenti del nucleo operativo della polizia locale.

I vigili avevano concentrato l'attenzione sulla coppia, che sembrava attendere il momento giusto per individuare una possibile vittima e derubarla. A un certo punto i ladri sono passati all'azione: hanno puntato una turista della provincia di Bergamo, hanno infilto la mano nella sua borsa e si sono impossessati del portafoglio. Gli agenti che li stavano seguendo li hanno fermati.

Per tutti e due, G.I.B., 40enne, e A.B., 33enne, entrambi di nazionalità romena, sono scattate le manette. Sono stati poi trasferiti al comando, dove attenderanno in camera di sicurezza il momento di comparire davanti al giudice per la direttissima fissata per lunedì mattina.