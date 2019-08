Altri tre borseggiatori arrestati dagli agenti in borghese della polizia locale

Tre uomini sono stati arrestati nella prima mattinata di ieri, 15 agosto, dopo essere sorpresi a borseggiare un turista americano a Venezia. A bloccarli sono stati gli agenti in borghese del Nucleo operativo della polizia locale, i quali si erano appostati in zona (tra San Marco e riva degli Schiavoni) proprio per intercettare questo gruppetto di ladri che agiva da alcuni giorni all'arrivo dei primi lancioni granturismo e vaporetti.

Il terzetto, in parte composto da persone già note alle forze dell'ordine, è stato avvistato verso le 9.30 e tenuto sotto controllo per un certo tempo, da entrambi i lati del ponte della Pietà. Così, nel momento in sono entrati in azione avvicinandosi da dietro a una famiglia di turisti, gli agenti sono intervenuti e li hanno immobilizzati. I tre hanno trascorso la notte nella camera di sicurezza della polizia locale e poi, stamattina, sono stati sottoposti all'udienza di convalida: il giudice ha impartito loro il divieto di dimora in Veneto in attesa del processo, che verrà celebrato ai primi di settembre. Dall'inizio dell'anno sono una cinquantina i borseggiatori presi in flagranza di reato dalla polizia locale veneziana.