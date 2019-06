Aprono lo zaino di una turista e rovistano all'interno: borseggiatori bloccati

È bastato pedinarli per coglierli, in flagranza di reato, ad aprire e rovistare dentro allo zaino di una turista. Due borseggiatori, un uomo e una donna, rispettivamente di nazionalità romena e bulgara, sono stati bloccati e denunciati sabato tra le calli di Venezia.

Il sospetto

Gli uomini del nucleo operativo, in abiti civili, hanno intercettato la coppia, giudicata sospetta, verso le 19 in campo San Bortolomio a Rialto: è scattato subito l'inseguimento, giustificato dal fatto che i due continuavano a concentrare la propria attenzione sugli zaini e le borse portati a tracolla dai turisti. I due controllavano i movimenti di coloro che si fermavano ai bancomat situati lungo le Mercerie e, dopo aver scelto la potenziale vittima, facevano finta di mettersi in coda allo sportello automatico. Nessun prelievo per loro: aspettavano solo il momento propizio per entrare in azione.

La vittima

Gli agenti a un certo punto si sono accorti che la coppia aveva puntato una donna con due figli al seguito che, dalle Mercerie, aveva raggiunto il Fontego dei Tedeschi. Qui, approfittando di una strettoia e della confusione causata dai tanti turisti in transito, l'uomo è riuscito ad aprire lo zaino che la turista portava sulla schiena iniziando a rovistare al suo interno. Subito bloccati e ammanettati i borseggiatori, per evitare eventuali reazioni scomposte. La vittima, una 45enne di nazionalità argentina, custodiva nel portafoglio 6 carte di credito e valuta in dollari ed euro per circa mille euro. I manolesta, di 45 anni lui, di 48 lei, incensurati in Italia, al termine degli accertamenti sono stati denunciati per tentato furto aggravato in concorso.