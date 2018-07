Cappellino e infradito per mimetizzarsi tra i turisti, borseggiatori fermati all'imbarcadero

Si muovevano tra la folla alla ricerca di turisti da borseggiare, ma ad osservarli c'era una pattuglia di poliziotti in borghese. Bloccata venerdì a Venezia una coppia di giovani romeni, lui di 30 anni e lei 27. I due sono stati fermati alle 12.30 dagli agenti impegnati nei servizi antiborseggio all’altezza dell’imbarcadero di San Marco Vallaresso.

Tecnica consolidata

La tattica è conosciuta: vestiti come dei turisti per mimetizzarsi (cappellino, pantaloncini, infradito e maglietta a maniche corte), si sono posizionati all’imbocco dell’imbarcadero, proprio nel punto di maggiore afflusso e calca, avvicinandosi più volte alle spalle di ignari passanti che avevano con sé grossi zaini. Dopo un lungo appostamento gli uomini della polizia hanno deciso di fermarli e portarli negli uffici del commissariato di San Marco. Dagli accertamenti è emerso che entrambi hanno precedenti per reati analoghi. Il questore ha disposto per i due il foglio di via obbligatorio con allontanamento dal territorio comunale e divieto di fare ritorno.

La polizia ricorda i comportamenti consigliati ai turisti per evitare furti: