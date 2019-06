Borseggiatrice fermata due volte in pochi giorni: è incinta, processata e liberata

L'avevano già colta sul fatto e denunciata qualche giorno fa. Martedì pomeriggio, gli agenti della polizia locale quando l'hanno vista girare tra le calli, a caccia di turisti da derubare, non hanno avuto dubbi. L'hanno riconosciuta subito e l'hanno seguita fino a quando è entrata in azione. La donna, una 29enne bulgara, tempo qualche minuto, sul ponte di Rialto ha infilato la mano nella borsa di una turista croata e le ha sfilato il portafogli. I vigili urbani, che erano proprio dietro di lei, l'hanno fermata. Se qualche giorno fa la 29enne era riuscita ad evitare le manette perchè incinta, questa volta è andata diversamente. E' stata arrestata e mercoledì mattina processata per direttissima e condannata a un anno di reclusione, con sospensione della pena.

Nelle stesse ore una 19enne romena è stata multata con una sanzione di 350 euro perchè sorpresa a terra, distesa di traverso lungo la calle che porta da Campo Santo Stefano a Campo San maurizio. Non potrà, inoltre, tornare a Venezia per 48 ore. La giovane era già stata sanzionata per due volte per mendicità turbativa della circolazione pedonale, prima dell'entrata in vigore del "daspo" urbano.