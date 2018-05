Bloccate in flagrante mentre si spartiscono il bottino: borseggiatrici incastrate a Venezia

Le ha sorprese mentre stavano per spartirsi il bottino, o comunque mentre la loro attenzione era concentrata sull'impossessarsi dei soldi e allontanarsi il prima possibile. Per questo motivo martedì pomeriggio una guardia giurata Sicuritalia, assieme alla collaborazione di un cittadino "non distratto", è riuscita a bloccare 3 borseggiatrici piuttosto note a Venezia nonostante la minore età. Il loro curriculum è nutrito di denunce e di fermi e una di loro continua a dichiarare un'età inferiore ai 14 anni per non avere problemi con la giustizia, anche se l'esame del polso dimostrerebbe almeno 15 anni.

Aggressione in Comando

Il trio verso le 14.30 in campo San Gallo ha dato filo da torcere a chi ha bloccato le sue componenti, le quali si sono messe a urlare e non avrebbero lesinato anche qualche graffio per cercare di evitare l'arresto. Di più: una delle bloccate, una volta portata in Comando dagli agenti di polizia locale, avrebbe aggredito un'agente durante la perquisizione di rito. In tutto sarebbero stati recuperati più di mille dollari, oltre che centinaia di euro nascosti anche nel reggiseno.