La polizia locale blocca due borseggiatrici in azione: "Si stanno preparando per il Carnevale"

Si avvicina il Carnevale e il rischio è che tornino in azione le bande di borseggiatrici che "calano" sempre in città nei periodi di alta stagione. Lo sa bene il Nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale di Venezia, che, nei giorni scorsi, ha bloccato due donne bulgare di 38 e 20 anni "vecchie conoscenze" degli uomini del Corpo. Avevano appena scippato un turista asiatico all'interno di un negozio: una delle due, coprendo i suoi gesti con un foulard, era riuscita a impadronirsi del suo portafoglio.

Servizi antiborseggio ad hoc

Per le prossime settimane la polizia locale ha predisposto un piano operativo straordinario in chiave anti-borseggio: il pericolo è che le manoleste "professioniste" possano tornare a imperversare. Anzi, le due bulgare, presenti relativamente "fuori stagione" per questa tipologia di reato potrebbero essere giunte in laguna per sondare il terreno e prendere confidenza con la città in vista della kermesse veneziana.

Un chilo di droga al Bissuola

Non sono mancate anche le operazioni antidroga: al parco Bissuola nel corso di numerosi controlli è stato sequestrato circa un chilo di marijuana, in gran parte interrato nella zona del boschetto. Altre dosi sono state nascoste tra i rami degli alberi, anche a tre metri di altezza, o all'interno dei cestini dell'immondizia. "In questi primi venti giorni dell'anno - si sottolinea in una nota - le sostanze sequestrate dalla polizia locale ammontano già a un chilo e mezzo". Le squadre del Servizio di sicurezza urbana, infine, hanno denunciato un 28enne trovato in possesso, nelle vicinanze del capolinea del tram di piazzale Cialdini, di un pericoloso coltello della tipologia "Butterfly".