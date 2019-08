Tentano di derubare una turista tra la folla, prese due borseggiatrici

Si sono avvicinate a una turista cinese, nascondendosi tra la folla, e hanno cercato di aprirle lo zaino. E' andata male a due borseggiatrici bosniache di 26 e 37 anni che martedì pomeriggio hanno tentato un furto nella centralissima Calle Larga XXII Marzo. Le donne non hanno fatto i conti con gli agenti del commissariato San Marco, che le stavano tenendo d'occhio da lontano.

Entrambe sono state accompagnate in questura e denunciate per tentato furto aggravato. Una delle due, inoltre, è risultata destinataria di provvedimento di divieto di ritorno per tre anni nel Comune di Venezia emesso nel 2018 dal questore di Venezia e, dunque, è stata denunciata anche per questo. Anche nei confronti dell’altra è stata formulata la proposta di foglio di via obbligatorio.