Borseggiatrici derubano una turista, ma la polizia le stava seguendo: fermate

Si aggiravano tra la folla in coda all'imbarcadero degli Scalzi. Gli agenti, da lontano, le hanno notate subito per il loro atteggiamento sospetto. Avevano tutta l'aria di essere borseggiatrici. Non le hanno mai perse di vista, nemmeno quando si sono avvicinate a una donna asiatica che si dirigeva verso il ponte della Costituzione.

Una delle due, ad un certo punto, si è messa a fianco della turista per coprire la complice che, con una mossa fulminea, ha allungato la mano verso la borsa della donna e ha aperto la cerniera. E' stato in quel momento che i poliziotti del commissariato San Marco hanno deciso di intervenire, fermando entramble le giovani ladre, una delle quali minorenne. Le due, entrambe con precedenti, sono state accompagnate in questura e denunciate.