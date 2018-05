E' tornata la banda delle borseggiatrici "storiche": 2 di loro arrestate in flagrante

Il tempo di arrivare e di mettere a segno qualche furto che sono subito tornate in manette. Si tratta però di un arresto a suo modo "preoccupante", perché stavolta a essere bloccate in flagrante dagli agenti del Nucleo di Sicurezza urbana della polizia locale sono state due borseggiatrici storiche componenti di una banda che fino a qualche anno fa aveva seminato colpi a destra e a manca a Venezia. Ora sono tornate. Al tempo erano in cinque, questa primavera chissà.

In manette alla stazione

Quel che è certo è che venerdì pomeriggio una coppia di manoleste è finita in manette alla stazione ferroviaria di Venezia, dopo aver puntato un turista cinese. Sul posto, verso le 13, c'erano gli agenti della polizia locale in borghese che hanno subito riconosciuto le ospiti indesiderate. Le hanno pedinate dal piazzale di Santa Lucia fino all'interno dello scalo ferroviario, capendo che di lì a poco sarebbero entrate in azione. Avevano ragione: all'altezza delle emettitrici automatiche di biglietti una ha coperto l'altra mentre tirava giù la zip (denotando una certa maestrina criminale) al turista. A quel punto gli agenti si sono palesati e hanno bloccato le borseggiatrici, entrambe al nono mese di gravidanza.

Una sfilza di precedenti

Si tratta di una 23enne bosniaca e una 24enne croata con alle spalle una sfilza di precedenti per furti e rapine improprie. Una volta portate in Comando, gli accertamenti sono terminati con l'arresto. Il giudice sabato mattina, al termine della direttissima, ha disposto gli arresti domiciliari per 1 anno e 1 mese per entrambe le giovani nel Milanese. Con la speranza che attraverso questa misura stiano lontane dalla laguna per un bel po'.