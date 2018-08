Donna spintonata a terra dalla ladra: inseguimento e arresto a piazzale Roma

Furto e inseguimento ieri sera a Venezia. Tutto è iniziato verso le 20 sul ponte di Calatrava, uno dei punti preferiti dai borseggiatori alla ricerca di bottino facile. Due ladruncole hanno preso di mira una coppia di turisti di nazionalità danese con passeggino e piccolo al seguito. Si sono avvicinate alla famiglia e con movimenti repentini hanno messo le mani sul portafoglio della donna. A quel punto c'è stato un contatto fisico e una delle malviventi ha spintonato la mamma con forza, facendola finire a terra per riuscire a impadronirsi di ciò che voleva. Dopodiché è fuggita via.

Arresto

Tutto è successo in pochi attimi. Il marito ha reagito prontamente e si è messo all'inseguimento della fuggitiva, M.N., 41enne di nazionalità bulgara, raggiungendola poco dopo, ai piedi del Ponte della Costituzione. È riuscito a bloccarla e impedirle di allontanarsi, mentre in suo supporto sono intervenute le pattuglie della polizia municipale presenti nell'area. La donna, di nazionalità bulgara, è stata arrestata: vista la dinamica dell'accaduto, per lei potrebbe configurarsi il reato di rapina impropria. La complice, almeno in un primo momento, si sarebbe dileguata.