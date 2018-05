Niente biglietto, ma vogliono comunque salire sul treno: botte ai controllori in stazione

Violenza alla stazione dei treni di Quarto d'Altino, dove due giovani avrebbero menato i controllori "colpevoli" di aver chiesto loro il titolo di viaggio per salire sul treno. E' successo mercoledì, verso le 10.30: in quel momento due ispettori anti evasione delle Ferrovie dello Stato stavano controllando le persone che sostavano sulla banchina in attesa di salire sul regionale proveniente da Trieste e diretto a Venezia.

Aggressione

I problemi, come riporta Il Gazzettino, sono iniziati quando gli addetti si sono avvicinati a due giovani africani sui 25 anni. Questi hanno ignorato la richiesta di esibire il biglietto, tanto che i dipendenti di Trenitalia si sono messi tra loro e le porte del convoglio, urlando al capotreno di non ripartire. A quel punto scatta il parapiglia: loro hanno tutta l'intenzione di viaggiare senza pagare, tanto che iniziano a spintonare per farsi largo. Uno di loro, dalla statura imponente, afferra per il collo un controllore sbattendolo contro il vagone. E poi minacce, colpi, sberle, perché gli stranieri non demordono e vogliono salire a tutti i costi.

Feriti

I controllori riescono a mettersi al riparo all'interno del treno, chiudendo fuori gli aggressori e intanto chiedendo l'intervento della polizia. Uno dei violenti cerca di raggiungerli salendo da un altro vagone, ma poco più tardi arrivano gli agenti della polfer, i quali finalmente lo bloccano e lo prendono in consegna. Feriti i controllori, il più grave con cinque giorni di prognosi. Alla fine sono andati a sporgere denuncia assieme ad alcuni testimoni che avevano assistito alla scena.