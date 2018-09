Giovane spinto fuori dal negozio: "Di clienti finocchi non ne voglio"

E' entrato nel negozio di un artigiano in Strada Nuova, per dare un'occhiata agli oggetti venduti. Poi una domanda innocua, "I pezzi sono prodotti qui a Venezia?", alla quale sarebbe dovuta seguire una risposta cortese. Ma il proprietario, senza mezzi termini, avrebbe risposto in modo burbero, quasi scocciato: "Secondo te? Evitiamo domande sciocche che non servono a nulla". Fin qui Tito, il ragazzo che ha riportato la propria disavventura a mezzo facebook, ha creduto di essersi semplicemente imbattuto in un commerciante maleducato, come talvolta se ne incontrano.

"Non voglio clienti finocchi"

Il giovane a quel punto decide di uscire dal negozio, ignaro di quanto sarebbe capitato poco dopo. Il proprietario, infatti, si sarebbe incamminato verso di lui, dicendogli chiaro e tondo: "Di clienti finocchi non ne voglio dentro al mio negozio". A quel punto il ragazzo non ha fatto tempo a rispondergli per le rime, che sarebbe stato spinto fuori dal negozio e la porta chiusa con una cordicina. Amaro il commento sui social da parte del ragazzo, che ha sporto denuncia anche ai carabinieri per quanto successo: "Episodi come questo non dovrebbero mai succedere. Mai. Non nel 2018". Per sua parte, il titolare della bottega nega di aver detto una simile frase al ragazzo, specificando di averlo allontanato perché aveva del lavoro da fare e non voleva essere disturbato.