Botteghe di San Marco, prorogate a ottobre e senza interessi le scadenze dei canoni

Una boccata d’ossigeno per le botteghe di Piazza San Marco, in grande difficoltà dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Ieri sera è passato in Commissione finanze e attività produttive l'emendamento a tutela delle imprese che svolgono attività negli immobili dello Stato, presentato dall'onorevole Nicola Pellicani. Gli esercizi commerciali che occupano questi edifici, quindi, vedranno posticiparsi al 31 ottobre il pagamento dei canoni, senza il pagamento di interessi.

«Nell'ambito del Decreto Milleproroghe - ha sottolineato Pellicani - era già stato approvato un mio emendamento a tutela delle Botteghe Storiche di Piazza San Marco, che prevedeva la proroga fino al 31 dicembre 2021 della durata delle concessioni e delle locazioni rilasciate o rinnovate in città».