Bruciato per la seconda volta un libro di Bettin al municipio di Marghera

Gianfranco Bettin, presidente della Municipalità di Marghera, ha scritto in un post su Facebook che per la seconda volta nel giro di pochi giorni una copia di un suo libro, "Cracking", è stata trovata bruciata. Era avvolta in un sacco per i rifiuti, all'interno del municipio della città, con alcune pagine strappate. Non è chiaro se ci siano, come nel caso precedente, scritte, minacce e insulti all'autore e agli abitanti di Marghera, o simboli nazisti. Il libro, spiega Bettin, al momento è sotto sequestro da parte di chi compie le indagini.

«Il fatto è accaduto ieri in tarda mattinata - racconta Bettin - Il libro è stato deposto o gettato nell’atrio del municipio, durante l’orario di apertura dell’anagrafe comunale, presumibilmente tra le 11 e le 13. È intervenuta la polizia di Stato e per tutto il pomeriggio sono stati compiuti i rilievi dalla Scientifica e dalla Digos». «Posso solo aggiungere - scrive - che questo oltraggio, o questa minaccia, non cambieranno niente nel mio lavoro né di autore né di amministratore e attivista, quale che sia la matrice del gesto. Sono soprattutto dispiaciuto per questo mio libro, per l’offesa, l’insulto che gli viene recato. È una storia d’amore e di lotta nel contesto della crisi industriale e ambientale di questi anni e delle infiltrazioni criminali nell’area portuale e industriale».

Solidarietà

Solidarietà è arrivata dalla Fp Cgil di Venezia, «esprimo la mia piena solidarietà a Bettin. Quello che sta accadendo dimostra come serva tenere alta la guardia a difesa delle istituzioni democratiche», ha detto Daniele Giordano e da Giorgio Dodi, segretario comunale del PD di Venezia: «Auspichiamo al riguardo una forte presa di posizione di tutte le autorità cittadine - ha detto - e ci auguriamo che le forze dell'ordine, intervenute tempestivamente, riescano a risalire presto ai responsabili di questi atti intollerabili».