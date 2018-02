Bruciori alla gola e occhi arrossati in pronto soccorso: a Chioggia i pazienti "traslocano"

Gli accertamenti nella tarda serata di sabato erano ancora in corso, ma, secondo chi è internuto, tutto sarebbe tornato alla normalità velocemente. Preoccupazione sabato sera a Chioggia, quando alcuni utenti che si trovavano nel pronto soccorso hanno lamentato dei lievi disturbi a occhi e gola. Più che altro si sarebbe trattato di lacrimazione e bruciori. Per questo motivo il personale sanitario, per prudenza, ha deciso di trasferire le attività in alcuni locali attigui definiti come "perfettamente idonei".

Sul posto pompieri e Arpav

Per capire quale fosse la causa del problema è stato chiesto l'intervento dei vigili del fuoco e degli operatori dell'Arpav, affidando loro verifiche sull'eventuale presenza di sostanze fuori dall'ordinario. I rilievi avrebbero dato esito negativo, di conseguenza dopo qualche ora i pazienti sono tornati nel pronto soccorso: "L'attività è conunque continuata egregiamente grazie all'impegno di medici e infermieri", ha sottolineato in una nota l'Ulss 3 "Serenissima".