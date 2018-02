"Burian" fa sul serio: raffiche impetuose in laguna, navigazione in difficoltà FOTO

Vento impetuoso che spira sulla laguna, navigazione in difficoltà. La perturbazione ribattezzata "Burian", che dovrebbe portare nelle prossime ore gelo artico in pianura padana, ha già fatto capire che fa sul serio: le folate a Venezia sono impetuose e causano onde difficilmente gestibili, specie nel Canale della Giudecca e nei collegamenti con le isole. La perizia dei comandanti delle imbarcazioni, però, ha permesso di evitare situazioni di criticità.

Pescatori in difficoltà a Fusina

La capitaneria di porto nella nottata non ha avuto richieste d'intervento da parte di natanti in difficoltà, ma verso le 10 di domenica i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere due pescatori nella zona di Fusina, non distante dall'imbarcadero e dalla prima colmata del porto. Si tratta di due pescatori partiti da Cavallino-Treporti che sono stati presi alla sprovvista dall'altezza delle onde e hanno chiesto aiuto. Sul posto si è portata un'autopompa lagunare, dopodiché in supporto è intervenuta anche un'imbarcazione della Marittima. I pescatori sono stati caricati a bordo e portati in salvo. Difficile per il momento recuperare la loro imbarcazione.

Freddo per metà settimana

Le immagini delle onde increspate dal vento a Venezia sono diventate subito virali: e il "clou" di Burian deve ancora arrivare. Il freddo dovrebbe acuirsi soprattutto tra lunedì e martedì, con volontari della protezione civile e Comune mobilitati per mettere in sicurezza la viabilità in terraferma e aiutare i senzatetto che intendono passare le notti all'aperto.



Gallery