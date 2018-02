Cerimonia alla Fenice per i 150 anni di Ca' Foscari, ospite il presidente Mattarella

Un evento notevole che avrà l'onore di avere come ospite una delle massime cariche dello Stato: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella torna a Venezia, stavolta in occasione delle celebrazioni del centocinquantesimo anniversario della fondazione dell’università Ca' Foscari. Appuntamento martedì 20 febbraio, con la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2017-18 al teatro La Fenice a partire dalle 11. Nel corso della cerimonia, tra l'altro, verrà conferito il dottorato honoris causa in Economics a Richard Blundell, professor of Political Economy alla University College London.

Un secolo e mezzo di storia

Ca' Foscari ha presentato nei mesi scorsi il programma di iniziative ed eventi per il 150esimo anniversario: un ciclo di lezioni con illustri Premi Nobel e un ricco calendario di attività culturali aperte a tutta la città. E poi i progetti più a lungo termine: nel prossimo triennio nuovi offices in India, Turchia, Bruxelles e Russia; mentre iniziano nel 2018 i lavori nei campus di San Giobbe e via Torino. L'apertura dell'anno accadmico coincide quindi con la prima visita di Mattarella in laguna nel 2018: l'anno scorso è stato presente in occasione della 74. Mostra del Cinema del Lido (e negli stessi giorni anche alla Biennale d'Arte tra Giardini e Arsenale) e poi, due settimane dopo, per il 130° anniversario dalla fondazione del quotidiano Il Gazzettino.

Il programma della cerimonia

Ingresso Corteo Accademico

Coro del Teatro La Fenice

Relazione del Rettore Michele Bugliesi

Intervento della rappresentante degli studenti Ana Dacinoi

Intervento del rappresentante del personale Antonio Soldani

Dottorato H.C. in Economics al Professor Sir Richard Blundell

Lectio Magistralis Economic Policy Reform and the Challenge of Inequality, professor Sir Richard Blundell

Coro del Teatro La Fenice