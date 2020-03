Ca' Foscari tra i migliori atenei al mondo per lo studio delle lingue moderne

L’Università Ca’ Foscari di Venezia è tra i migliori atenei al mondo per lo studio delle lingue moderne. Lo conferma l’ultima edizione del QS World University Rankings by subject, una delle classifiche universitarie più influenti e la più consultata dagli studenti. Il ranking inglese ha confermato il risultato prestigioso dell'ateneo, classificato tra i primi 90 a livello globale per lo studio delle lingue. Un risultato che riconosce l’eccellenza in una delle aree di punta della didattica cafoscarina, che comprende l’insegnamento di 42 lingue e culture.

Tra i migliori atenei nel mondo

Con un balzo di quasi trenta posizioni, Ca’ Foscari raggiunge anche il 113° posto al mondo per didattica e ricerca in Storia. Linguistica rimane nella "top 200", che vale il terzo posto in Italia. L’insieme di questi risultati assicura all’ateneo il 130° posto al mondo e il 3° in Italia nelle scienze umane. Nelle altre aree, conferma nella top 200 in Geografia e top 250 per Economia, Econometria, Finanza e Ragioneria.

«Premiate le nostre politiche di investimento»

«Anche quest'anno Ca' Foscari raggiunge posizionamenti importanti nel ranking QS by subject che valuta le performance di migliaia di atenei in tutto il mondo e la loro qualità nella didattica e nella ricerca. - ha commentato il rettore di Ca’ Foscari Michele Bugliesi - Il nostro Ateneo guadagna posizioni e incrementa i punteggi di valutazione in ben otto discipline su nove, un risultato che premia le nostre politiche di investimento nella ricerca e nell'internazionalizzazione, e l'eccellente lavoro scientifico e formativo dei docenti dei nostri dipartimenti, oggi sempre più riconosciuto anche sul piano accademico internazionale».