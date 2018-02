Ca' Foscari, si cercano imprenditori over 50 pronti a motivare giovani laureati

Dai ricercatori dell’Università Ca’ Foscari Venezia parte un insolito annuncio di collaborazione: destinatari sono imprenditori e manager esperti (oltre i 50 anni d’età) disponibili a dedicare un po’ del loro tempo a motivare giovani che hanno concluso gli studi e non hanno ancora trovato la loro strada nel mercato del lavoro, i cosiddetti ‘neet’.

AAA imprenditori cercansi

Si cercano 15 imprenditori, ai quali saranno offerti tre giorni di formazione per diventare dei perfetti ‘mentori’ di neo-laureati. Apprenderanno da esperti tecniche d’ascolto e d’intervista, come essere un buon mentore, le problematiche della disoccupazione giovanile, come rafforzare la fiducia nei giovani. Gli interessati potranno candidarsi scrivendo entro l’8 marzo a barbara-baschiera@unive.it. Le attività si svolgeranno nell’ambito del progetto "Be the Change", finanziato dal Programma Erasmus+ dell’Unione Europea che mira ad implementare l’offerta di opportunità di apprendimento e a sostenere lo scambio intergenerazionale tra imprenditori maturi e giovani neo-laureati. Partecipando, i "mentori" italiani avranno la possibilità di conoscere altri imprenditori europei coinvolti nel progetto (da Malta, Germania, Ungheria e Slovenia).

La selezione dei candidati

La selezione dei giovani neolaureati cafoscarini avverrà tramite una call for ideas. I giovani seguiranno una formazione teorica con degli esperti e poi avranno l’opportunità di incontrare gli imprenditori, nel loro luogo di lavoro o a Ca’ Foscari, per conoscere attraverso le loro esperienze concrete come gestire uno o più dei temi della formazione: come fare ricerca nel mercato del lavoro; come attribuire un prezzo a prodotti e servizi; come vendere prodotti/servizi; come scrivere un business plan; creare cash flow; gestire la produzione e la consegna; relazionarsi con i fornitori; come trovare dei partners; come mettere su la squadra giusta; selezionare, licenziare e gestire lo staff; gestire il denaro; far crescere il giro di affari; lanciare e gestire il nuovo business.