Ca' Foscari balza al 126° posto in scienze umane nel Qs world university rankings

La graduatoria che mette in ordine le migliori università del mondo premia Ca' Foscari, che nel 2018 vede progredire la sua posizione in diverse materie. L'ateneo veneziano cresce nella classifica mondiale QS world university rankings by subject, in particolare facendo un balzo avanti nell’area Scienze umane (Arts & Humanities), dove si piazza al 126° posto guadagnando 76 posizioni. All’interno dell’area Scienze umane spicca poi la posizione di Languages, dove l’ateneo si riconferma fra le prime 150 università migliori al mondo, e History, che entra nella classifica piazzandosi fra le prime 200.

Ca’ Foscari cresce ancora anche nell’area Social Sciences & Management, al 323° posto, guadagnando 78 posizioni: in quest’area spicca Economics che si riconferma fra le top 250 al mondo. Per la prima volta, infine, entra nella classifica anche Computer Science, nella fascia 401-450. In Italia, sempre nella categoria delle scienze umane, davanti a Ca' Foscari ci sono l'università di Bologna (59^ posizione) e la Sapienza di Roma (75^ posizione).