Ca' Foscari ha riaperto e calcola danni per 300-400mila euro. Doppia raccolta fondi

L’università Ca’ Foscari ha riaperto lunedì tutte le sue sedi a Venezia, riprendendo l'attività in modo regolare. Anche per l’ateneo il bilancio dei danni dovuti alla marea eccezionale è ingente: il conto (non ancora definitivo) si attesta tra i 300 e i 400mila euro. Gli edifici più interessati sono Ca' Foscari, Ca' Bembo, Ca' Dolfin, nei quali sono state colpite soprattutto le centrali termiche. Biblioteca Zattere, Auditorium Santa Margherita e Palazzo Cosulich hanno subìto allagamenti e danni alle strutture e agli impianti, mentre il campus economico di San Giobbe un parziale danno all'impianto elettrico. Nel collegio internazionale dell'isola di San Servolo si segnalano danni all'imbarcadero dell'isola e alle strutture esterne del complesso edilizio.

Lezioni e eventi persi

Ci sono poi i disagi arrecati a studenti, docenti, personale tecnico. L’università ha dovuto chiudere le sue sedi per due giorni, annullare 1.500 ore di lezione - che saranno recuperate al più presto, secondo i calendari che verranno pubblicati nelle pagine web dei singoli insegnamenti - e cancellare oltre 20 eventi in programma. Tra questi: lo spettacolo di Musicafoscari James Brandon Lewis & Thomas Sayer Sellis, la cerimonia di laurea in piazza San Marco del 15 novembre con Samantha Cristoforetti e gli appuntamenti della quinta edizione dello Strategy Innovation Forum (SIF). L'edizione 2019 del Career Day Industria e Servizi / Retail & Lifestyle inizialmente prevista il 19 novembre è stata posticipata al 3 dicembre 2019 dalle 9.30 alle 16.30 presso la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista (San Polo 2454, 30125 Venezia).

Ca’ Foscari, in questo momento di emergenza, ha pensato che fosse importante rendersi parte attiva per sostenere le istituzioni e gli abitanti della città. Per questo ha lanciato una campagna di raccolta fondi - EMERGENZA VENEZIA - attraverso la piattaforma di fundraising al link: https://supportacafoscari.unive.it/emergenzavenezia/~mia-donazione?cid=11

In meno di 3 giorni sono stati raccolti 29.985,89 euro.

Anche l’isola di San Servolo, sede del Collegio Internazionale, nei giorni scorsi ha subito purtroppo importanti danni e su iniziativa di un gruppo di studentesse e studenti che lo frequentano è nata la campagna SOS Collegio Internazionale per sostenere la riparazione dei danni subiti. Qui sono già stati raccolti 4.685 euro.

Il link per la donare: https://supportacafoscari.unive.it/collegio-internazionale/~mia-donazione

Il rettore Michele Bugliesi ha commentato: «Sono state giornate di profonda amarezza per Venezia e per i suoi cittadini duramente colpiti dagli eventi di marea. A titolo personale e a nome di tutta la comunità di Ca' Foscari esprimo tutta la mia vicinanza a coloro che in questo momento sono in difficoltà e hanno subito danni alle proprie attività e abitazioni. Anche le nostre sedi sono state danneggiate. In alcuni casi in modo importante, e le attività didattiche e scientifiche sono state sospese in tutto il centro storico. Ringrazio tutto il personale dell'Ateneo che, pur nelle grandi difficoltà, ha collaborato ed è ancora impegnato per far sì che l'Ateneo riprenda regolarmente le proprie funzioni. L'emergenza di questi giorni evidenzia una volta di più lo stato di difficoltà in cui Venezia vive, e l'urgenza di un intervento finalmente incisivo da parte delle istituzioni dello stato, al fine di dare prospettive concrete di sostenibilità alla città, ai suoi abitanti e a tutte le persone e gli enti che la animano».