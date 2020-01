«Vergogna»: passeggero si lamenta per il ritardo di 4 ore e viene cacciato dall'aereo

Disavventura per un passeggero mirese a Londra, in attesa di rientrare a Venezia. Nel girono dell’Epifania, l'uomo è stato cacciato dall’aereo per aver osato pronunciare la parola "vergogna" nei confronti di uno steward della compagnia aerea. Avrebbe usato quel termine dopo aver atteso per quattro ore (di cui una in piedi) l’imbarco nel volo che da Londra avrebbe dovuto riportare allo scalo di Tessera lui, la moglie e il gruppo organizzato con cui era partito.

La richiesta d'aiuto ad Adico

Dopo l’incredibile comportamento del vettore, si è rivolto allo sportello “vacanza informata” dell’Adico, forte anche dei testimoni che hanno assistito alla scena. «Siamo sconvolti da quanto ci è stato raccontato. - commenta Carlo Garofolini, presidente dell’associazione - Le problematiche con i voli sono tante, ma tante davvero. Questa però le supera tutte. Ma come si sono permessi di lasciare a terra una persona per aver pronunciato, tra l’altro legittimamente, la parola vergogna? L’uomo è stato costretto a prenotare un albergo per lui, la moglie e due accompagnatrici del gruppo organizzato che sono rimaste a Londra per assistere la coppia soprattutto con l’inglese».

Cacciato dal volo

L’odissea per il mirese e il suo gruppo si è materializzata, come detto, nel giorno dell’Epifania. Dopo aver atteso quattro ore l’imbarco ha detto a uno steward, davanti a molti testimoni: «vergognatevi a far aspettare la gente così tanto». Lo steward, probabilmente vittima di una brutta giornata, si è offeso e, dopo aver coinvolto un addetto alla sicurezza, ha costretto l'uomo a smontare dall’aereo. L’uomo è sceso con la moglie e due accompagnatici del gruppo organizzato, il tutto all’una del mattino e dopo aver subito altre perquisizioni e vessazioni.