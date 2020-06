Recuperato dal Naviglio del Brenta il cadavere di una 81enne

Il cadavere di una donna è stato recuperato questo pomeriggio dalle acque del Naviglio del Brenta a Mira. A segnalarlo alle forze dell'ordine è stato un passante verso le 15.30, poco dopo sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il Suem 118.

Donna di 81 anni ripescata dal Naviglio

La vittima, che indossava guanti e mascherina, è una donna di 81 anni, residente poco distante dal luogo in cui è stata tragicamente ritrovata. Sono incerte, per il momento, le cause della tragedia.