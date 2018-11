Cadavere trovato in acqua a Venezia

Il corpo senza vita di un uomo è stato individuato la mattina di lunedì mentre galleggiava nell'acqua di un canale a Venezia, nel sestiere di Castello, a pochi metri dal ponte della Celestia. A notarlo sono stati dei passanti, i quali hanno lanciato l'allarme; dopodiché il cadavere è stato portato a riva. Accertamenti sono in corso, da parte della polizia, per verificare l'identità della persona. Presenti anche i sanitari del Suem 118.

Indagini

Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di un uomo dall'età apparente di 40-45 anni. Al momento del ritrovamento era seminudo e non aveva documenti con sé. Il corpo non presenta segni di violenza, quindi la caduta in acqua potrebbe essere stata causata da un incidente oppure un malore: le ipotesi comunque sono tutte aperte e si spera che l'autopsia, disposta dal magistrato, possa contribuire a fare chiarezza sull'accaduto. Il decesso, a giudicare dallo stato della salma, risale a poche ore prima. Sono in corso le verifiche del caso anche tra le eventuali denunce di scomparsa fatte negli ultimi tempi.