Tragedia in centro storico a Chioggia: uomo perde la vita nelle acque del Canal Vena

E' stato recuperato dai vigili del fuoco nella prima mattinata di martedì privo di vita. Tragedia in centro storico a Chioggia: un uomo di circa 50 anni, che i carabinieri della compagnia clodiense stanno lavorando per identificare, ha perso la vita dopo essere finito nelle acque del Canal Vena. Una delle ipotesi più accreditate al momento è che la vittima abbia per cause ancora al vaglio perso il controllo della sua bicicletta elettrica, finendo poi in canale. A quel punto non sarebbe più riuscito a mettersi in salvo.

Accertamenti in corso

Le forze dell'ordine non avrebbero individuato segni che potrebbero ricondurre a una morte violenta della vittima, anche se gli accertamenti sono ancora in corso. La salma è stata riportata a riva dai vigili del fuoco, giunti sul posto con almeno una squadra del distaccamento clodiense. Della tragedia è stato informato il magistrato di turno, cui spetta il compito, nel caso, di disporre ulteriori accertamenti per far luce sulla dinamica dell'accaduto.