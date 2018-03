Orrore a Dorsoduro: in un appartamento trovato il cadavere mummificato di un uomo

La macabra scoperta risale al primo pomeriggio di domenica, quando un vicino di casa ha chiamato i carabinieri per segnalare la presenza di un cadavere all’interno di un'abitazione che sembrava essere abbandonata da molto tempo. Immediato l’intervento dei militari del Nucleo natanti, che per primi sono giunti sul posto e si sono trovati davanti a una scena da film horror: in un appartamento di Dorsoduro c'era, al centro della stanza, una piccola brandina con sopra adagiato un corpo mummificato. Tutt'attorno alimenti in stato di decomposizione, sporcizia e degrado generale.

Potrebbe trattarsi dell'ex proprietario

A quel punto sul posto è stato chiesto l'intervento anche dei militari della compagnia di Venezia, in particolare del Nucleo operativo e della stazione di San Marco, avvalendosi per i rilievi anche del personale della sezione investigativa scientifica del Comando provinciale. La salma, dai primi accertamenti eseguiti anche dal medico legale, potrebbe essere riconducibile al proprietario dell'abitazione, una persona che oggi avrebbe 74 anni. Un pensionato, celibe, che risulterebbe essere stato cancellato dall'anagrafe del Comune nel 2013 in quanto irreperibile.

Si cercano i parenti

I tratti somatici corrisponderebbero a quelli dello scomparso e inoltre in casa sarebbero state ritrovate bollette, ricevute e altri documenti che attesterebbero gli ultimi segnali di vita dell'uomo all’estate 2011, quando la possibile vittima avrebbe avuto 67 anni. Lo stato di scheletrizzazione del corpo dovrebbe essere compatibile con un trascorso di diversi anni in un ambiente chiuso. Sebbene sul cadavere non siano stati riscontrati segni di violenza che potrebbero denotare una possibile morte violenta, la salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale Civile di Venezia a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’esatta identificazione. Si cercano i parenti dell'uomo.

